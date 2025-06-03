Samsung будет сотрудничать с Perplexity

Samsung может скоро кардинально изменить подход к поиску и голосовым помощникам в своих устройствах. Компания ведет переговоры с американским стартапом Perplexity AI о крупном партнерстве. По информации источников, обсуждается предустановка приложения Perplexity на будущие смартфоны Samsung, а также интеграция поисковых функций в фирменный браузер и голосовой помощник Bixby.

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Речь идет не только о программном сотрудничестве. Samsung также планирует вложиться в новый раунд инвестиций Perplexity, который может составить до 500 миллионов долларов. В результате оценка стартапа может достичь 14 миллиардов долларов. Это будет крупнейшее мобильное партнерство для Perplexity на сегодняшний день — ранее компания уже заключила аналогичное соглашение с Motorola.

Samsung намерена представить интеграцию Perplexity уже в этом году. По предварительным планам, сервис может стать одной из стандартных опций голосового ассистента в линейке Galaxy S26, выход которой ожидается в первой половине 2026 года. Однако финальные детали сделки пока не утверждены и могут измениться.

Для Samsung такое сотрудничество означает возможность ослабить зависимость от Google. Компания стремится развивать сразу несколько направлений в области искусственного интеллекта, как это делает Apple, выбирая разных партнеров для разных задач. При этом саму Perplexity рассматривают не только Samsung: ранее стало известно, что Apple тоже проявляет интерес к технологиям стартапа.