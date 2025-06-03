Huawei объявила дату выхода нового флагмана Pura 80

Компания Huawei официально подтвердила дату презентации своей новой флагманской серии смартфонов Pura 80 в Китае. Мероприятие состоится 11 июня в 9:30 по московскому времени. Ожидается, что линейка представит передовые технологии, особенно в области мобильной фотографии. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Центральное место в новой серии займет модель Pura 80 Ultra, чья инновационная система камер уже вызывает значительный интерес у энтузиастов. Смартфон будет оснащен кастомным дюймовым сенсором SC5A0CS от SmartSens. Этот датчик, построенный на архитектуре LOFIC и использующий фирменный фильтр RYYB, разработан для обеспечения улучшенной светочувствительности и расширенного динамического диапазона.

По неофициальным данным, Ultra-версия предложит уникальную двойную перископическую систему. В ее состав, предположительно, войдет 50-мегапиксельный телефотомодуль с крупным сенсором 1/1.3 дюйма, что делает его одним из крупнейших на рынке и позволяет конкурировать с топовыми решениями. Стоит отметить, что хотя Huawei уже имела опыт с двумя телефотомодулями, это первый случай, когда оба реализованы в перископическом форм-факторе.

Помимо флагманской модели, линейка Pura 80 включит в себя версии Pura 80, Pura 80 Pro и Pura 80 Pro+. Все устройства серии будут работать под управлением операционной системы HarmonyOS 5 и получат новый процессор Kirin 9020. Также ожидается значительное улучшение цветопередачи благодаря технологии Maple Original Colour Imaging 2.0.

В плане дизайна, ожидается отказ от ранее используемого выдвижного объектива. Его место займет более компактный многомодульный блок камер, что может повлиять на общую эстетику и эргономику устройств.