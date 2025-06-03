Pixel 10 Pro засветился до анонса: первые фото и детали нового флагмана Google

Ferra.ru

Флагман Google Pixel 10 Pro показали на фото почти за три месяца до официального анонса, который ожидается 20 августа.

Pixel 10 Pro показали на фото за три месяца до анонса
© Ferra.ru

Устройство с кодовым именем Blazer — это прототип стадии Design Validation Test (DVT), что подтверждает его близость к финальной версии. Снимки утекли через китайский форум CoolAPK.

Смартфон работает на новом чипсете Tensor G5, в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а в качестве ОС выступает Android 16. Внутри — смесь ядер Cortex-X4, Cortex-A725 и Cortex-A520, а также модем g5400i, предположительно разработанный Samsung.

© Gizmochina

На фото видно, что разъем USB-C теперь расположен между двумя симметричными вырезами, вероятно, для динамиков. Лоток SIM-карты переместился на верхний левый торец, а задняя камера стала толще — видимо, из-за новых модулей.

© Gizmochina

Также отмечается, что стекло теперь ближе к краям, что может указывать на уменьшенные рамки дисплея.

В серию Pixel 10, по слухам, войдут не только базовая модель и Pro, но и Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. Учитывая масштаб утечек, Google вряд ли сможет сохранить все детали в секрете до августа.

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