Pixel 10 Pro показали на фото за три месяца до анонса

Флагман Google Pixel 10 Pro показали на фото почти за три месяца до официального анонса, который ожидается 20 августа.

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Устройство с кодовым именем Blazer — это прототип стадии Design Validation Test (DVT), что подтверждает его близость к финальной версии. Снимки утекли через китайский форум CoolAPK.

Смартфон работает на новом чипсете Tensor G5, в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а в качестве ОС выступает Android 16. Внутри — смесь ядер Cortex-X4, Cortex-A725 и Cortex-A520, а также модем g5400i, предположительно разработанный Samsung.

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На фото видно, что разъем USB-C теперь расположен между двумя симметричными вырезами, вероятно, для динамиков. Лоток SIM-карты переместился на верхний левый торец, а задняя камера стала толще — видимо, из-за новых модулей.

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Также отмечается, что стекло теперь ближе к краям, что может указывать на уменьшенные рамки дисплея.

В серию Pixel 10, по слухам, войдут не только базовая модель и Pro, но и Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. Учитывая масштаб утечек, Google вряд ли сможет сохранить все детали в секрете до августа.