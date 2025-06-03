Баканов назвал отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА внутренним делом США

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Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подчеркнул, что отзыв кандидатуры Айзекмана на пост руководителя НАСА является внутренним делом США и не повлияет на сотрудничество.

Глава Роскосмоса прокомментировал замену кандидатуры на пост главы NASA
© РИА Новости

Отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана на пост руководителя НАСА является внутренним делом США, заявил Дмитрий Баканов, глава Роскосмоса, передает ТАСС. По его словам, госкорпорация не дает оценок подобным решениям и продолжит работать с тем руководителем, который будет назначен.

Баканов отметил:

«Никак это не оцениваем. Это внутреннее дело Соединенных Штатов – кого назначат, с тем мы будем работать».

Он также выразил ожидание новой кандидатуры и подчеркнул, что взаимодействие будет продолжено: совместные пилотируемые миссии останутся в планах двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом планирует отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА за несколько дней до голосования в Сенате. Президент США Дональд Трамп заявил о скором объявлении нового кандидата на этот пост.

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