Глава Роскосмоса прокомментировал замену кандидатуры на пост главы NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подчеркнул, что отзыв кандидатуры Айзекмана на пост руководителя НАСА является внутренним делом США и не повлияет на сотрудничество.

Отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана на пост руководителя НАСА является внутренним делом США, заявил Дмитрий Баканов, глава Роскосмоса, передает ТАСС. По его словам, госкорпорация не дает оценок подобным решениям и продолжит работать с тем руководителем, который будет назначен.

Баканов отметил:

«Никак это не оцениваем. Это внутреннее дело Соединенных Штатов – кого назначат, с тем мы будем работать».

Он также выразил ожидание новой кандидатуры и подчеркнул, что взаимодействие будет продолжено: совместные пилотируемые миссии останутся в планах двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом планирует отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА за несколько дней до голосования в Сенате. Президент США Дональд Трамп заявил о скором объявлении нового кандидата на этот пост.