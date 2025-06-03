Красноярские ученые предсказали опасные комбинации пестицидов

Красноярские ученые разработали быстрый и недорогой метод оценки совместимости пестицидов, основанный на ферментативной системе светящихся бактерий. Это важно для экологической безопасности и снижения расходов в сельском хозяйстве, говорится в журнале «Доклады Российской академии наук. Науки о жизни».

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) отмечают, что метод позволяет определить взаимодействие компонентов смесей без использования живых организмов, что ускоряет анализ и снижает затраты.

Исследования показали, что даже при малых концентрациях пестициды могут взаимодействовать непредсказуемо, а при увеличении дозировки их эффекты усиливаются или ослабляются. Метод помогает избежать неоправданных расходов и рисков загрязнения продукции.

Сейчас ученые работают над расширением набора ферментов для валидации данных и выявления наиболее чувствительного к пестицидам фермента. Цель — разработать практические рекомендации по безопасным смесям пестицидов.

Ранее ученые СурГУ сообщили, что выращивание лекарственных растений в питательном растворе без почвы позволяет снизить содержание в них тяжелых металлов. По их словам, это поможет улучшить качество сырья для фармацевтики даже в регионах с загрязненной почвой.