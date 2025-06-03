Утверждена новая организационно-штатная структура Роскосмоса

Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" утвердил новую организационно-штатную структуру. Решение было принято на заседании 27 мая под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их данным, новая структура Роскосмоса была "существенно оптимизирована" по сравнению с прежней. Как уточняет издание, в настоящий момент на официальном сайте госкорпорации размещена информация о девяти заместителях генерального директора.

Нынешний руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов, возглавивший госкорпорацию 6 февраля, уже успел провести ряд кадровых изменений. Так, замдиректора по развитию промышленности назначен Дмитрий Баранов, ранее возглавлявший самарский РКЦ "Прогресс", где под его руководством успешно создавались ракеты "Союз-2". За стратегическое развитие и выход на новые рынки корпорации теперь отвечает Борис Глазков, ранее занимавший пост старшего вице-президента "Ростелекома". Заместителем генерального директора - статс-секретарем стала Алена Руденко, пришедшая из Минцифры.

Известно и о новых кадровых назначениях в отрасли. Новым гендиректором головного института госкорпорации ЦНИИмаш стал Василий Титов, ранее занимавший должность заместителя руководителя института. В НПО имени Лавочкина, где производят спутники для дистанционного зондирования Земли, директором назначен Василий Марфин, ранее работавший в департаменте качества Роскосмоса. Михаил Краснов, выходец из "Российских космических систем", назначен директором департамента промышленной политики и технологического развития. По информации источников, он будет курировать взаимодействие с предприятиями радиоэлектроники.

Как отметил член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин, чьи слова приводит газета, новая структура должна соответствовать национальному проекту в сфере космической деятельности. Документ, по его словам, почти готов. В числе приоритетов нацпроекта ожидаются работы по созданию ядерных энергетических установок и развитию многоспутниковых группировок.

Ранее Дмитрий Баканов подчеркивал, что основными направлениями работы Роскосмоса станут серийное производство спутников для связи и дистанционного зондирования Земли, поддержка частных инициатив, развитие частно-государственных партнерств, а также продолжение работ по ядерным энергетическим установкам в космосе.