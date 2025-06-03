Microsoft ужесточила требования к Windows-ноутбукам

Начиная с обновления Windows 11 24H2, Microsoft вводит обязательные стандарты для USB-C портов на всех новых ноутбуках.

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Ранее эти технические требования были рекомендательными, но теперь станут обязательными в рамках программы совместимости Windows Hardware Compatibility Program (WHCP).

Для устройств с USB4 все порты USB-C должны обеспечивать скорость передачи данных не менее 40 Гбит/с (или 80 Гбит/с), поддержку Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode, USB Power Delivery и возможность подключения двух мониторов 4K 60 Гц. Также минимальная мощность зарядки через порт — от 15 Вт (7,5 Вт для планшетов).

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Устройства с USB3 обязаны обеспечивать передачу на 5, 10 или 20 Гбит/с, зарядку от 4,5 до 15 Вт и поддержку хотя бы одного внешнего дисплея. Поддержка Thunderbolt 3 и PCIe для USB3 не требуется.

Эти меры призваны устранить путаницу с несовместимыми кабелями и аксессуарами. Производители должны проходить сертификацию через Windows Hardware Lab Kit, чтобы получить одобрение WHCP.