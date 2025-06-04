Крупнейший в мире айсберг уменьшился до размеров Москвы

Самый крупный в мире айсберг А23а снова дрейфует в Южном океане, потеряв за последнее время еще 7% своей площади. Сейчас его размеры сопоставимы с территорией Москвы – около 2730 кв. км, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

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По словам главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук, айсберг за первые дни июня сдвинулся на 60 км и сейчас находится в 74 км от необитаемого острова Анненкова. С момента схода с мели в ноябре 2023 года он продолжает активно разрушаться: всего с момента образования А23а потерял около 35% своей изначальной площади.

Полина Солощук, главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ

«Дальнейшая жизнь айсберга-гиганта будет продолжать зависеть от ветра и течений в этой части океана. Откалывающиеся куски будут продолжать разрушаться океанским теплом и течениями. Заметного воздействия на уровень океана айсберг не окажет, так как его таяние происходит не одномоментно, а в течение длительного времени».

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году и более 30 лет провел на мели в море Уэдделла, прежде чем вновь пуститься в путь.

Ранее сообщалось, что ледники планеты потеряли девять тысяч гигатонн массы с 1975 года. Этот объем эквивалентен ледяной глыбе размером с Германию и толщиной 25 км. Такое заявление сделал директор Всемирной службы мониторинга ледников Майкл Земп во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Женеве. Ожидается, что таяние ледников от Арктики до Альп, от Южной Америки до Тибетского нагорья в скором будущем ускорится.