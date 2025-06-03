Объем контента в Telegram впервые снизился

Объем открытого контента, публикуемого в русскоязычном сегменте Telegram, впервые снизился — показатель упал на 12 процентов. Об этом говорится в исследовании активной аудитории социальных сетей в России компании Brand Analytics, передает ТАСС.

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Между тем, объем создаваемого на платформе спама составляет 35 процентов от всех публичных сообщений. Отмечается, что число активных авторов мессенджера продолжило расти — на 56 процентов.

Помимо этого, уточняется, что самих спам-авторов в мессенджере по-прежнему немного — 0,5 процента от общего числа авторов, или 121 тысяч авторов.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджер интегрируют чат-бот Grok, разработанный компанией xAI бизнесмена Илона Маска.