Google оспорит решение суда по делу о монополии в онлайн-поиске
Google объявила о планах обжаловать решение суда, связанное с антимонопольным делом по онлайн-поиску. Федеральный судья в Вашингтоне предложил менее жесткие меры для восстановления конкуренции, чем те, которые предлагали антимонопольные органы.
Судья Амит Мехта слушал финальные аргументы сторон на судебном процессе, посвященном предложениям по ограничению монополии Google на рынке онлайн-поиска и связанной с ним рекламы. В апреле суд признал, что Google незаконно доминирует в двух сегментах рынка рекламы в интернете.
Министерство юстиции США настаивает, чтобы Google продал часть своего рекламного бизнеса, включая Google Ad Manager — систему управления рекламой и рекламной биржей. Власти также требуют, чтобы компания перестала выплачивать миллиардные суммы Apple и другим производителям смартфонов за то, что ее поисковик используется по умолчанию на новых устройствах.
Антимонопольные органы беспокоятся, что монополия Google в поиске дает компании преимущества и на рынке продуктов искусственного интеллекта, таких как Gemini. В свою очередь, представители Google утверждают, что компания уже устранила многие проблемы конкуренции в области искусственного интеллекта, отказавшись от эксклюзивных договоров с операторами мобильной связи и производителями телефонов, включая Samsung. Благодаря этому другие поисковые и ИИ-приложения могут свободно устанавливаться на новые устройства.
Google заявляет, что не согласен с решением суда и ждет официального вердикта, чтобы подать апелляцию. Это дело может серьезно повлиять на будущее онлайн-поиска и рекламу в США.