МТС выпустила ИИ-помощника

Подразделение MWS AI входящей в группу МТС компании MTC Web Services разработало для заказчиков ИИ-помощника, работающего как поисковая система.

Об этом ТАСС рассказал глава MWS AI Денис Филиппов на конференции ЦИПР.

"Пользователь отправляет запрос, система находит информацию, передает ее генеративной модели, а та создает ответ. Пользователи могут самостоятельно формировать поисковую базу помощника", - сказал топ-менеджер.

Поисковая база ИИ формируется благодаря подключению к помощнику иных продуктов или данных: переписок, внутренних систем, документов и так далее, пояснил Филиппов и добавил, что объем того, что может быть подключено, не ограничен и сам по себе почти не влияет на скорость обработки запросов.

Помощник использует поиск по принципу семантики, то есть он понимает смысл запроса и может найти необходимое, даже если запрос был сформулирован неточно. Глава MWS AI в этой связи напомнил, что "традиционный поиск" из-за привязки к ключевым словам сам может приводить к неточным результатам.

Десятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня. ТАСС - генеральное информационное агентство конференции ЦИПР-2025.