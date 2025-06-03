На Земле усилилась магнитная буря

Магнитная буря на Земле вновь усилилась, ее уровень достиг значения G3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

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В настоящее время она оценивается как «сильная» по шкале от G1 до G5, где G1 — минимальный уровень, а G5 — экстремальный.

Уровень G3 способен привести к сбоям в работе энергетических систем, что включает ложные срабатывания защитного оборудования и перегрев трансформаторов. Кроме того, не исключены нарушения в работе спутниковой связи, радиосигналов и навигационных систем.

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До этого в Институте прикладной геофизики сообщили, что магнитная буря на Земле продлится как минимум до 3 июня. При этом ее сила будет периодически меняться.

1 июня руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что выброшенное Солнцем облако плазмы уже достигло Земли и может спровоцировать магнитные бури максимального уровня. Тогда специалисты зафиксировали резкий скачок параметров межпланетной среды.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.