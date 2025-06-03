Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3

Газета.Ru

Магнитная буря на Земле вновь усилилась, ее уровень достиг значения G3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

На Земле усилилась магнитная буря
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В настоящее время она оценивается как «сильная» по шкале от G1 до G5, где G1 — минимальный уровень, а G5 — экстремальный.

Уровень G3 способен привести к сбоям в работе энергетических систем, что включает ложные срабатывания защитного оборудования и перегрев трансформаторов. Кроме того, не исключены нарушения в работе спутниковой связи, радиосигналов и навигационных систем.

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До этого в Институте прикладной геофизики сообщили, что магнитная буря на Земле продлится как минимум до 3 июня. При этом ее сила будет периодически меняться.

1 июня руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что выброшенное Солнцем облако плазмы уже достигло Земли и может спровоцировать магнитные бури максимального уровня. Тогда специалисты зафиксировали резкий скачок параметров межпланетной среды.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.

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