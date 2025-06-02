«Радиостанция Судного дня» передала сообщения после переговоров в Турции

Российская радиостанция УВБ-76 передала в эфир второе закодированное сообщение за день.

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В 17:32 мск радиостанция транслировала: "НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582", - сообщил отслеживающий активность этого источника канал "УВБ-76 логи".

Полутора часами ранее радиостанция передала сообщение "НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413".

УВБ-76 - российская военная радиостанция непрерывного вещания, работающая с 1975 года. Большую часть времени она выдает фоновый сигнал, за что радиолюбители прозвали ее "жужжалкой".

Время от времени станция транслирует кодированные сообщения из нескольких групп цифр или букв и одного слова: иногда понятного, иногда не очень. Так она порадовала конспирологов сообщениями "беззлобие", "безмотивный", "вюртемберг" и "хрюкостяг".

Смысл и назначение кодированных сигналов доподлинно неизвестны. По версии BBC, УВБ-76 связана с российскими ядерными силами и системой автоматического ответного удара "Периметр". Из-за этого объект прозвали "радиостанцией Судного дня".