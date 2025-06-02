У ИИ не нашли признаков мышления

Специалисты Университета штата Аризона (США) призвали не считать результаты выдачи моделей искусственного интеллекта (ИИ) мыслительным процессом. Исследование опубликовано на платформе препринтов arXiv.

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Команда ученых под руководством Суббарао Камбхампати заявила, что выдаваемые ИИ последовательности текста могут выглядеть как плод человеческого разума. Они заметили, что подобные тексты статистически сгенерированы и не имеют никакого реального семантического содержания или алгоритмического значения. Гуманизацию промежуточных токенов исследователи назвали мышлением культа карго.

В процессе исследования американские ученые назвали ответы ИИ-сервисов «фрагментами текста поверхностного уровня», а не значимыми следами мыслительного процесса. По их словам, у нейросетей нет признаков мыслительной деятельности. То, что выглядит как пошаговый процесс рассуждений, на самом деле является лишь побочным эффектом оптимизации.

Так, ученые доказали, что даже когда модели в качестве предварительных итогов выдают «полную тарабарщину», они в конце присылают пользователю правильный ответ. Создатели нейросетей также заставляют свои модели использовать слова типа «хм» и «ага», чтобы пользователю казалось, что он общается с разумным существом. Специалисты подытожили, что создатели ИИ-моделей должны посвящать больше времени повышению производительности, а не тому, чтобы процесс работы нейросети был похож на работу человеческого разума.

В феврале специалисты Университета Южной Австралии рассказали о связи искусственного интеллекта и творчества. Они подчеркнули, что нейросети не заменят творческих работников, но помогут им.