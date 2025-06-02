В Китае создали ИИ для прогнозирования звездных вспышек

Китайские ученые разработали передовую модель искусственного интеллекта FLARE для прогнозирования звездных вспышек. По данным агентства Синьхуа, модель создана в Институте автоматизации Китайской академии наук совместно с Национальной астрономической обсерваторией КАС и использует интегрированную платформу для анализа звездных данных и прогнозирования магнитных извержений на звездах.

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Вспышки на звездах — внезапные выбросы энергии из-за перестройки магнитных полей в атмосфере звезды.

«Такие вспышки несут ключевую информацию о строении и эволюции звезд, магнитной активности и потенциальной обитаемости экзопланет. Исследования показали, что такие характеристики звезды, как возраст, скорость ее вращения и масса, а также исторические записи вспышек тесно связаны с самими вспышками», — говорит Чэнь Иньин, руководитель исследования.

В то же время, как отмечает Чэнь, ограниченность наблюдательных данных затрудняла всесторонние исследования. Модель FLARE призвана решить эту проблему: она объединяет физические параметры звезды с данными о прошлых вспышках. В ее архитектуре используются специальные «модули мягких подсказок» и «модули слияния записей», что позволяет выделять важные признаки во временных рядах яркости звезды и значительно повышать точность прогноза.

FLARE умеет адаптироваться к разным моделям изменения яркости звезд и точно прогнозировать вспышки, даже если световые кривые звезд сильно отличаются друг от друга