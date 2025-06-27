Может ли организм взрослого человека восстанавливать клетки мозга?

На протяжении большей части XX века ученые полагали, что мозг человека перестает создавать новые клетки до зрелого возраста — якобы нейроны, созданные организмом в детстве, остаются с человеком до смерти. Но могут ли взрослые на самом деле получать новые мозговые клетки? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Процесс создания новых мозговых клеток называется нейрогенезом. Исследователи впервые пронаблюдали за ним в лабораторных животных разного возраста, включая мышей, крыс и певчих птиц. Так, у взрослых мышей новые нейроны растут в частях мозга, коллективно названных субвентрикулярной зоной, связанной с обонянием, и в гиппокампе — структуре, важной для памяти.

По мнению ученых, нейрогенез в этих частях мозга играет ключевую роль для пластичности, или способности мозга адаптироваться к изменениям. Без пластичности мы бы не могли учиться и формировать воспоминания. Понятно, что у мышей стимулировать нейрогенез может лабораторное окружение и физическая активность. При этом симуляции болезни Альцгеймера на организме мышей мешают нейрогенезу.

Остается вопрос: можно ли экстраполировать эту информацию на других животных, включая людей? Никто пока не может сказать. Проблема в том, что многие исследования, открывшие существование нейрогенеза у лабораторных животных, использовали методы, невозможные в опытах с участием человека. Например, инъекцию радиоактивных, потенциально токсичных молекул прямо в мозг для визуализации роста новых нейронов. Не говоря уже о том, что подобные методы требуют анатомического анализа мозга после того, как животное усыпляют.

Тем не менее, есть редкие случаи, в которых ученые все-таки смогли применить схожие процедуры на людях. Например, иногда радиоактивные молекулы, используемые в опытах на животных, используются врачами для отслеживания роста опухолей у пациентов с раком мозга. Хотя некоторые из этих молекул и впрямь слишком токсичны для здоровых людей, их польза перевешивает риски для тех, кто уже болен раком.

Так, в 1998 году авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Medicine, использовали эту методологию и изучили мозг раковых пациентов после их смерти. Они доложили, что, помимо отслеживания клеток рака, молекулы пометили новые нейроны в гиппокампе. Таким образом, исследование показывает, что во взрослом человеческом мозге могут зарождаться новые нейроны, поскольку возраст пациентов варьировался от 57 до 72 лет. А позже, в 2013-м, другая группа специалистов провела анализ ДНК методом радиоуглеродной датировки — их опыт подтвердил формирование нейронов в людях от 19 до 92 лет.

Помимо этого, есть и менее прямые маркеры нейрогенеза, такие как наличие определенных протеинов, содержащихся лишь в растущих нейронах. Однако не все ученые уверены в результатах прошлых исследований. Кто-то возражает, что химические маркеры, используемые некоторыми лабораториями для поиска новых нейронов, могут содержаться и в других типах клеток. Тем не менее, научное сообщество не исключает вероятность нейрогенеза во взрослых людях — просто у этого явления пока нет неопровержимых доказательств.