Затерянный византийский город обнаружен в Иордании

На юге Иордании, недалеко от побережья Мертвого моря, археологи раскопали остатки города, в котором они опознали затерянный византийский город Тараис.

© Российская Газета

Об открытии рассказал журнал Archaeology. Тараис знаком ученым по письменным источникам. Считается, что в свое время он представлял собой важный религиозный и торговый центр.

Он располагался на перекрестке римских и византийских дорог, соединяющих город Зоар с центральной Иорданией. Изображение Тараиса сохранилось на знаменитой мозаичной карте Мадабы VI века нашей эры, признанной старейшей на сегодняшний день сохранившейся картой Ближнего Востока.

Однако даже эта карта не смогла указать археологам его точное местоположение. В рамках нового исследования международная команда на протяжении нескольких лет проводила изыскательские работы, в том числе полевые исследования, за пределами современного города Эль-Ирак, недалеко от юго-восточного края Мертвого моря.

В своих поисках она ориентировалась на данные архивных древних письменных источников и расшифровку исторических надписей. Все это помогло найти и раскопать руины Тараиса.

Идентифицировать город удалось по найденной здесь керамике, характерной для Византии, а также эпитафиям, написанным на греческом и латинском языках, и фрагментам мозаичных полов. Кроме того, раскопаны руины византийской церкви и других сооружений, которые, по мнению исследователей, соответствуют изображению города на карте Мадабы.