На Марсе впервые отмечено распыление атмосферы

Международная команда планетологов и астрофизиков впервые напрямую обнаружила атмосферное распыление на Марсе - процесс, при котором ионы солнечного ветра выбивают частицы планетарной атмосферы в космос.

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Как сообщает Phys.org, про атмосферное распыление на Марсе до последнего времени ученые лишь догадывались - они давно подозревали, что именно этот процесс мог сыграть ключевую роль в том, что Красная планета стала такой холодной и сухой, какой знаем ее мы сейчас.

Практических доказательств этой теории не было. И вот в новом исследовании ученые представили выводы, сделанные на основе анализа наблюдений космического зонда MAVEN, вращающегося вокруг Марса уже около 11 лет.

В работе приводятся доказательства того, что плотность аргона на высоте 350 километров над поверхностью Марса меняется в зависимости от того, где находилось солнце относительно данной части планеты.

Определено, что концентрации легких изотопов на Красной планете варьируются, причем на больших высотах они иногда оставляют после себя и более тяжелые изотопы.

"Продолжающееся атмосферное распыление является вероятной причиной наблюдаемой разницы", - считает авторский коллектив.

В качестве дополнительного доказательства представлены результаты наблюдений за воздействием солнечной бури на марсианскую атмосферу, которая сделала разницу в плотности аргона на разных высотах еще более выраженной.

Иными словами, солнечные бури до сих пор активизируют процесс атмосферного распыления на Марсе. Вероятно, в древности, когда солнечный ультрафиолет воздействовал на Марс с еще большей интенсивностью, распыление являлось настолько мощным, что стало основной причиной исчезновения воды с поверхности.