К 2028 году 74% компаний интегрируют ИИ-инструменты для повышения продуктивности

Портал «Рамблер» рассказал, как искусственный интеллект меняет корпоративные стратегии.

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С 30 мая по 1 июня 2025 года в Ярославле прошёл межрегиональный медиафорум «ЛайкМедиа'25». В мероприятии приняла участие Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), выступив на тему «ИИ-ассистирование в производстве контента для СМИ».

Зарецкая затронула актуальные вызовы, с которыми сталкивается медиаиндустрия при использовании искусственного интеллекта. Она подчеркнула важность обеспечения безопасности данных пользователей, а также обсудила проблемы предвзятости и недоверия к ИИ и вопросы интеллектуальной собственности контента.

Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер»:

«Трансформация медиаиндустрии под влиянием ИИ неизбежна: от автоматизации рутины до генерации гиперперсонализированного контента, который учитывает эмоции аудитории. Однако ключевая революция лежит не в плоскости технологий, а в области управления ими. Наша стратегическая задача — выстроить такие модели взаимодействия с ИИ, которые усиливают креативный потенциал журналистов, а не замещают его, и обеспечивают создание контента, который отвечает высоким стандартам безопасности данных и прозрачной атрибуции».

На форуме участники не только слушали лекции, но и активно участвовали в нетворкинге, создавали и защищали собственные кейсы под руководством опытных профессионалов.

«ЛайкМедиа'25» — межрегиональный медиафорум, организованный Дворцом Молодёжи в Ярославле, который объединяет профессионалов индустрии для обсуждения новых трендов, сферы digital, ведения личных блогов, особенностей современного дизайна и новой реальности.