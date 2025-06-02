«Радиостанция Судного дня» во время переговоров в Стамбуле передала два слова

Так называемая «Радиостанция Судного дня» (УВБ-76), за которой в последнее время следят журналисты, передала слова «нжти» и «ибобаза», они попали в эфир во время переговоров России и Украины в Стамбуле.

Об этом сообщил канал, который отслеживает работу станции УВБ-76.

22 мая «Радио Судного дня» передало слова «беззлобие» и «хрюкостяг». «Военная хроника» связала эти сообщения с комбинированным ударом по объектам в Киеве.

До этого «Радиостанция Судного дня» передала сообщения перед телефонным разговором российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Тогда прозвучали слова «блефопуф» и «болтанка».