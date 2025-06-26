Чем ягуары отличаются от леопардов?

Ягуары и леопарды — пожалуй, одни из самых известных больших кошек в мире. Они так похоже друг на друга, что их часто путают… Но, на самом деле, между ними гораздо больше различий, чем общего. Портал livescience.com рассказал, как отличить ягуара от гепарда и почему они такие разные.

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Прежде всего, ягуары и леопарды обитают в абсолютно разных частях мира. Ягуаров можно найти на территории современных Америк, а леопардов — на обширных участках Африки, в некоторых частях Ближнего Востока и в Азии. Да, раньше у обоих видов был общий предок, но теперь они поселились на противоположных частях света.

Ягуары и леопарды — представители рода пантер, куда также входят львы, тигры и снежные леопарды. Тигры и снежные леопарды образуют собственное ответвление рода, тогда как леопарды, ягуары и львы сгруппированы в другой ветке, поскольку они произошли от другого общего предка.

При этом где-то между 3,6 и 2,5 млн лет назад ягуары отделились от вида, который был их общим предком с леопардами и львами. Происхождение вида пантер пока не изучено полностью, но окаменелые находки показывают, что ягуары расселились по евразийскому плато примерно 2 млн лет назад. Затем, в последний ледниковый период, они мигрировали в Северную Америку и позже спустились в Мексику через Южную — там эти кошки живут и сегодня. По факту, ягуары — единственные представители рода, которые встречаются в западном полушарии Земли.

Тем временем, леопарды отделились от дальнего предка примерно 2 млн лет назад. В Африке, юго-восточной и северо-восточной Азии они представлены в восьми региональных подвидах. Данная эволюционная история означает, что леопарды и ягуары — разные виды, которые даже не приходятся друг другу ближайшими родственниками несмотря на внешнее сходство.

Обычно ягуаров и леопардов можно отличить по форме пятен, хотя нетренированным взглядом заметить характерные различия не всегда просто. У ягуаров пятна в форме алмазов, и внутри них часто есть точки — а у леопардов нет. Кроме того, пятна леопардов размещены более плотно, тогда как у ягуаров алмазы довольно широкие.

Подобные узоры достаточно часто встречаются среди хищников из семейства кошачьих: они позволяют животным, живущих в частично тенистых регионах, скрываться от добычи. И ягуары, и леопарды обитают в регионах, где небо частично прикрыто кущами деревьев; и те, и другие нападают на добычу скрытно, из засады.

Но в тактиках охоты этих видов есть достаточно серьезные различия: если леопарды похожи на атлетов, способных залезать на деревья и спрыгивать сверху, то ягуары — бодибилдеры, которые давят жертву физической силой. Для контекста, большинство кошек душат жертв или ломают им шеи, а ягуарам хватает силы, чтобы прокусить череп аллигатора или верхний панцирь черепахи.