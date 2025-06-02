На стройке в Аргентине раскопали "инопланетный" череп
В Аргентине рабочие при проведении строительства в городе Сан-Фернандо обнаружили загадочный деформированный череп, строение которого визуально заметно отличается от строения черепа обычного человека.
СМИ разошлись в оценках и описании находки. Некоторым он напомнил черепа инопланетян - героев научно-фантастического фильма "Марс атакует!", вышедшего на киноэкраны в 1990-е годы.
Другие предполагают, что череп мог принадлежать ранее неизвестной группе архаичных людей, третьи - что череп принадлежал представителю мирмеков, мифического рода гигантских муравьев размером с крупную собаку. Сказания о таких гигантах встречаются в греческой мифологии.
Официально же сообщается, что странный череп строители нашли при проведении земляных работ по устройству водопровода. Они раскопали две погребальные урны с человеческими останками, в одной из которых и находился череп необычной формы.
В другой урне находился полный скелет. Все останки переданы на анализ антропологам в Национальный университет Катамарки. Наибольшее внимание экспертов привлекает именно необычная форма одного из черепов.
Деформирование черепов было обычной практикой у многих народов Южной Америки. Считается, что так подчеркивался высокий социальный статус человека. Деформировать растущие кости начинали еще в детстве, для чего использовали специальные приспособления - наборы деревянных шин или повязок.
Поскольку в раннем возрасте кости являются гибкими, под внешним воздействием череп приобретал удлиненную форму с плоской или изогнутой линией. Наиболее широко такую практику использовали народы Сьенага и Агуада, жившие в период между III и XII веками нашей эры. Однако найденный череп не похож на черепа указанных культур.
"Вероятно, этот череп мог принадлежать подростку, - комментирует находку доктор Хайди Доусон-Хоббис из Университета Винчестера. - Глядя на снимки, я сначала подумала, что у него была гидроцефалия, но по фотографии это трудно определить".