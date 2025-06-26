Что такое планеты-сироты и чем они отличаются от обычных

Большинство обычных планет путешествуют по орбите звезд в своих системах, как часы, но есть и те, что выбиваются из этого числа. Планеты-сироты существуют вне притяжения звезд и одиноко дрейфуют по космосу, из-за чего реже попадаются на глаза астрономам. Портал howtogeek.com рассказал, что нужно знать о планетах-сиротах.

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Что такое планета-сирота

Планеты-сироты, точно так же, как и планеты в звездных системах, бывают разных размеров. Есть огромные газовые гиганты, похожие на Юпитер, есть ледяные гиганты, вроде Нептуна и Урана — они обычно поменьше. Некоторые бывают скалистыми, похожими на Землю, и совсем маленькими.

Одна из наиболее характерных черт планет-сирот — их температура. Из-за того, что эти планеты не обогревает свет звезды, поверхности планет-сирот всегда холодные: тепло, которым они обладают, генерируется изнутри. Причем иногда оно бывает механическим. Точно так же, как кусок пластика может нагреваться, если постоянно сгибать и разгибать его, механические силы ядра планеты вырабатывают тепло при ее формации. По мнению астрономов, этой энергии может быть достаточно, чтобы поверхность скалистых планет была покрыта раскаленной магмой. Но планеты-сироты остывают по мере старения.

Еще один источник тепла на таких планетах — ядерный распад. Тяжелые элементы порой оказываются заперты в центре планеты и, постепенно распадаясь, нагревают его. Но несмотря на совокупную мощность двух источников тепла, рано или поздно планеты-сироты целиком замерзают.

Как появляются планеты-сироты

Некоторые планеты-сироты формируются естественным путем, точно так же, как планеты в нашей Солнечной системе. Облака пыли и газа вращаются вокруг новорожденной звезды, сталкиваются друг с другом и постепенно объединяются в более крупные фрагменты. На протяжении миллионов лет некоторые из этих фрагментов становятся достаточно большими, чтобы притягивать к себе и другие объекты на своих орбитах — так они и вырастают до размеров планет.

Но важно понимать, что на заре своего существования звездные системы — не самое спокойное место. Они отличаются нестабильностью и постоянными переменами. По мере формирования планет эта нестабильность выражается в появлении разных орбит, но не каждой планете одинаково везет. Некоторые просто выбрасывает из звездной системы — так и появляются планеты-сироты. Помимо этого, иногда проходящие мимо звезды или черные дыры тоже могут дестабилизировать существующую систему, что также приводит к появлению сироты.

Может ли на планетах-сиротах существовать жизнь

Теоретически да, но для этого планета должна быть либо похожей на Землю, либо быть спутником газового гиганта.

Например, на Земле океаны подогреваются вулканическими процессами, что позволяет живым организмам размножаться. Если наша планета вдруг станет сиротой, то мировой океан покроется толстой коркой льда всего через пару месяцев. Но самые глубокие его части замерзнут лишь в течение миллионов лет — там, благодаря гидротермальным скважинам, по-прежнему могут жить организмы. По крайней мере, при условии постоянной геологической активности.

Что касается спутников газовых гигантов, их нагревают гравитационные взаимодействия с планетой и другими спутниками. Причем эти взаимодействия бывают весьма интенсивными: Ио, четвертый по размеру спутник Юпитера — самый вулканически активный объект в Солнечной системе. И хотя конкретно на Ио нет океана, соленые водоемы могут существовать на других спутниках, таких как Европа, Каллисто или Ганимед. Если газового гиганта и его спутники выбросит из звездной системы, то есть вероятность, что гравитационный нагрев сможет поддерживать пригодные для жизни температуры еще миллиарды лет.