Океаны под угрозой: цель 30% заповедников к 2030 году недостижима

Глобальная цель превратить 30% океанов в охраняемые территории к 2030 году стала выглядеть недостижимой. Как сообщает Phys.org, об этом заявили экозащитники.

Сейчас в мире насчитывается 16 516 морских охраняемых территорий (МОР). Вместе они составляют 8,4% от площади океанов. В 2022 году 196 стран подписали соглашение о выделении 30% морского пространства под охраняемые зоны в рамках Глобальной рамочной программы по биоразнообразию Куньмин-Монреаль (GBF).

По словам главы Института охраны морской среды Сиэтла Лэнса Моргана, лишь 2,7% от общей площади вод находятся под полной или высокой степенью защиты. В результате сейчас мир крайне далек от поставленной цели, а недавний указ президента США Дональда Трампа, разрешающий ловлю рыбы на больших участках охраняемой зоны, делает ее достижение невозможным.

Однако проблемы с безопасностью МОР есть не только в США. Представитель организации Oceana Александра Кусто отметила, что в Европе 90% территорий по-прежнему подвергаются донному тралению. По ее мнению, такие действия в МОР похоже на «сбор цветов бульдозером».