Изменение сезонных ритмов Земли оказалось опаснее, чем считалось ранее

Сезонные ритмы Земли меняются, что несет риски как для отдельных видов, в том числе людей, так и для целых экосистем. Как сообщает Phys.org, новое исследование показало, что сбой в смене времен года может вызывать каскадную реакцию в экологии, вызывая более широкомасштабные последствия, чем считалось ранее.

Земля обращается вокруг Солнца. Особенности орбиты и наклон планеты приводят к тому, что в течение оборота погода в разных участках планеты циклично меняется. Эти природные ритмы формируют экосистемы повсюду — например, муссонные дожди в экваториальных регионах, или предсказуемое таяние снежного покрова в горных хребтах.

Однако из-за локального воздействия человека эти процессы нарушаются. Это включает в себя и постройку плотин, которые нарушают естественное течение рек, и вырубку лесов, которая изменяет сроки наступления сезона дождей. Все это усугубляется глобальным изменением климата, которое влияет на снежный покров, температуру и количество осадков по всему миру.

Сезонные ритмы влияют и на адаптацию животных. Например, зайцы линяют зимой и летом, меняя окраску для маскировки. Сейчас они пытаются приспособиться к сдвигам в сроках выпадения снега и его таяния. В результате это влияет и на остальных участников пищевой цепи — например, на волков и лис, которые охотятся на зайцев.

При этом новое исследование международной группы ученых показало, что подобные изменения могут оказывать более широкое воздействие на экосистемы. В частности, они способны влиять даже на такие функции, как связывание углерода. В результате из-за сочетания глобального потепления и местных факторов в будущем могут вымирать как целые виды, так и целые территории.