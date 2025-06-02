Qualcomm начала тестирование Snapdragon X2 Elite с 18 ядрами

Qualcomm активно тестирует новый процессор Snapdragon X2 Elite, который обещает стать серьезным шагом вперед в сравнении с предыдущей моделью. По данным инсайдера, чип с модельным номером SC8480XP оснащен 18 ядрами Oryon V3, что на 50% больше, чем у Snapdragon X Elite. Это увеличение ядер может повысить производительность для ноутбуков и, возможно, настольных компьютеров.

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Кроме того, процессор тестируется с конфигурацией до 64 ГБ оперативной памяти, что редкость для большинства ноутбуков, за исключением мощных рабочих станций и игровых моделей. Ранее сообщалось о тестах с 48 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ в формате «система в пакете» (SiP), что ускоряет передачу данных и снижает энергопотребление за счет интеграции компонентов.

Есть информация, что Qualcomm экспериментирует с продвинутыми системами охлаждения, включая жидкостный радиатор на 120 мм, что намекает на возможное использование чипа в настольных ПК или даже серверах. Это отличает Snapdragon X2 Elite от предшественника, который был ориентирован в основном на ноутбуки.