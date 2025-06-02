Назван срок появления интернета в российских самолетах

Пассажиры российских самолетов смогут воспользоваться интернетом благодаря спутниковой группировке, развертывание которой планируют завершить к 2027 году.

Сервис, позволяющий пассажирам российских самолетов выходить в интернет, может появиться в 2027–2028 годах, передает ТАСС. Об этом рассказал заместитель генерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«По текущим графикам, когда мы заканчиваем формировать группировку с лагом в полгода, может, чуть дольше, сервис будет готов к использованию на борту», – заявил Агафонов.

Он уточнил, что речь идет о российских самолетах, а спрос на услугу остается очень высоким.

Агафонов добавил, что около 67% пассажиров по мировым и российским опросам считают наличие интернета на борту критически важным. Полное развертывание спутниковой группировки запланировано на 2027 год.