Honor представила часы с 23-дневной автономностью

Honor анонсировала в Китае свои новые защищённые часы Watch Fit Vitality Edition.

© MobiDevices

Новинка выделяется круглым AMOLED-дисплеем и множеством функций для контроля здоровья и отслеживания спортивной активности.

Особенности

Honor Watch Fit Vitality Edition оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466×466 пикселей. Сенсорный экран ёмкостный и поддерживает такие жесты, как поднятие для пробуждения, касание и нажатие кнопок. Сбоку устройства расположена кнопка, которая распознаёт короткое, долгое и двойное нажатие.

Часы поддерживают следующие функции: измерение насыщенности крови кислородом, отслеживание частоты сердечных сокращений, качества сна, уровня стресса, мониторинг женского здоровья и вариабельности сердечного ритма. Также заявлена поддержка 100 видов спорта (бег, езда на велосипеде, плавание, пеший туризм и многое другое).

Номинальная ёмкость аккумулятора составляет 480 мАч, а типичная – 495 мАч. Зарядка осуществляется через магнитный порт. Полная зарядка с помощью адаптера 5В / 2А занимает около одного часа. Время автономной работы – до 23 дней в обычном режиме использования и до 9 дней – при включённом Always-On Display.

Также стоит отметить поддержку Bluetooth 5.4 (максимальный радиус действия – до 160 метров). Honor Watch Fit Vitality Edition поддерживают NFC и звонки по Bluetooth. Также доступны управление музыкой и обновления программного обеспечения по воздуху (OTA). Корпус часов защищён от воды и пыли (5ATM и IP68).

Новинка работает под управлением MagicOS 9.0 и совместима со смартфонами на базе Android 9.0 и выше или iOS 13.0 и выше.

Помощник Honor YOYO AI предоставляет рекомендации по фитнесу и ежедневные обновления. Толщина устройства составляет 9,9 мм (в самой тонкой части), вес – 26 грамм без ремешка и 44 грамм с ним.

Сроки выхода и цена

Honor Watch Fit Vitality Edition доступны в Китае на JD.com и официальном китайском сайте Honor. Часы выпускаются в двух версиях: Active по цене $59 и Elegant по цене $82. О международной доступности пока ничего не известно.