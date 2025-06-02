70 лет Байконуру: самые любопытные факты о легендарном космодроме

2 июня 2025 года космодром Байконур отметил знаменательную дату — 70 лет со дня создания. За это время космический комплекс стал площадкой для множества исторических событий, но детали об истории самого космодрома не так широко известны общественности. Портал prokosmos.ru поделился самыми любопытными фактами о Байконуре.

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Байконур не всегда был космодромом

Изначально руководство СССР хотело получить не космодром, а полигон для испытаний межконтинентальных баллистических ракет. Перспективные ракеты должны были доставлять боевую часть массой не менее трех тонн на расстояние как минимум 8 000 километров, из-за чего полигон близ Капустина Яра в Астраханской не подходил для новых задач.

Байконур собирались строить в другом месте

Для того, чтобы головные части испытываемых ракет падали на Камчатке, будущий полигон нужно было построить в 7 000 километров от выбранной точки. Не говоря уже о том, что специфика ракет требовала наличий железной дороги и источников пресной воды, а также удаленности от крупных населенных пунктов. Рассматривались разные варианты, в том числе районы Ставропольского края и Вологды, но комиссия посоветовала локацию между Казалинском и Джусалы — двумя районными центрами Казахстана.

Преимущество выбранного места было не только в соответствии обозначенным требованиям. Помимо всего прочего, инженерам потребовались бы наладить станции радиоуправления. Хорошая погода тоже сыграла важную роль: в Кзыл-Ординской области, где и разместили Байконур, почти круглый год (более 300 дней) безоблачное небо, и днем, и ночью.

К тому же, от полигона до площадки в Камчатке проложили прямую дорогу. Она проходила через степи и не задевала ни населенные центры, ни промышленные объекты — обязательное условие на случай аварийных ситуаций.

Байконур завершили всего за два года

Проект строительства космодрома подразумевал выделение 400-500 млн рублей и 1 млн гектаров земли в Казахстане, но нельзя сказать, соответствуют ли эти цифры реальности. Зато доподлинно известно, что Байконур построили раньше намеченного срока. На строительство рассчитывали отвести три или четыре года, однако первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся спустя 2 года и 3 месяца после принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Байконур не сразу получил свое нынешнее название

Поскольку проект космодрома разрабатывали в условиях строжайшей секретности, первое время о нем говорили под кодовым названием — объект «Тайга». Для того, чтобы отвлечь западную разведку, в паре сотен километров от настоящего полигона построили муляж-обманку из дерева.

«Байконуром» полигон, раньше носивший официальное название НИИП №5, начали называть в советских газетах уже после полета Гагарина в 1961-м. Причем назвали его именем аула горняков, рядом с которым построили полигон-обманку.

С Байконура запустили более 1 500 ракет

А точнее, 1 547 пусков ракет-носителей в промежутке между 4 октября 1957 года и 31 мая 2025-го. Причем в ходе первого пуска именно с Байконура стартовала ракета, которая вывела на орбиту Земли первый искусственный спутник. Он же был первым из 2 006 космических аппаратов, запущенных с космодрома.