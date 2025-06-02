Уровень кислорода на Земле идет на спад

В будущем Земля столкнется с перенасыщением метана, которое наблюдалось на планете более 2,4 миллиарда лет назад, и вследствие этого воздух на планете закончится. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили ученые из Технологического института Джорджии.

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Специалисты сконструировали модель эволюции земной биосферы с учетом роста солнечной радиации и снижения уровня углекислого газа, который будет разрушаться из-за повышение температуры. Меньшее количество углекислого газа приведет к сокращению численности фотосинтезирующих организмов, таких как растения, что спровоцирует катастрофическое уменьшение количества кислорода на планете.

Согласно расчетам ученых, атмосферный кислород исчезнет еще до того, как Солнце испарит океаны — примерно через два миллиарда лет.

— Кислород упадет до уровня, в миллион раз меньшего, чем сегодня, — объяснил геофизик Крис Рейнхард из Технологического института Джорджии.

В текущий момент современные телескопы занимаются поисками кислорода как ключевого признака наличия жизни, но исследователи предполагают, что нужно учитывать и другие биомаркеры, поскольку кислородная атмосфера может быть временным явлением, передает журнал Nature Geoscience.

Климатологи предупредили о скором появлении климатических «петель смерти», которые могут привести к исчезновению тропических лесов Амазонки и ледяного покрова Гренландии. Ученые выразили мнение, что эти явления могут случиться уже в 2038 году.