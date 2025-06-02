Microsoft вложит $400 млн в инфраструктуру ИИ-сервисов в Швейцарии

Американская корпорация Microsoft инвестирует $400 млн в развитие облачных вычислений и инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Швейцарии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как заявил вице-председатель Microsoft Брэд Смит в ходе беседы с министром экономики Швейцарии Ги Пармеленом, Швейцария создала "одну из ведущих в мире инновационных экосистем, сочетая передовые научные исследования с практическими применениями".

Как сообщает Reuters, инвестиции направят на расширение и модернизацию четырех центров обработки данных (ЦОД) компании в регионах Женевы и Цюриха. Проект реализуется с учетом растущего спроса на облачные сервисы и ИИ-технологии, а также требований к хранению данных внутри страны - в частности, для финансового, государственного и медицинского секторов.

Кроме того, Microsoft планирует расширить партнерские программы с малыми и средними предприятиями, а также усилить образовательные инициативы по использованию цифровых инструментов и технологий ИИ.

Microsoft активно инвестирует в расширение инфраструктуры ЦОД по всему миру. Так, в апреле американская корпорация и эмиратская телекоммуникационная компания Du заключили соглашение о строительстве в Дубае гипермасштабируемого центра обработки данных. Объем инвестиций в проект составит около 2 млрд дирхамов (порядка $540 млн). В феврале Microsoft выделила $700 млн на расширение ЦОД в Польше.