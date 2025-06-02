Ученые выяснили роль космических камней в формировании гигантской планеты

Данные телескопа «Джеймс Уэбб» позволили ученым прийти к выводу, что крошечные космические камушки сыграли ведущую роль в формировании атмосферы ультрагорячей гигантской планеты WASP-121b. Об этом пишет Phys.org.

С помощью космического телескопа ученые обнаружили в атмосфере планеты воду (H₂O), угарный газ (CO) и монооксид кремния (SiO) на «дневной» стороне, обращенной к звезде. А на «ночной» стороне был найден метан (CH₄).

«Обнаружение SiO в атмосфере WASP-121b - это прорыв. Мы также не ожидали найти метан на ночной стороне, учитывая экстремальные температуры планеты», - отметила соавтор исследования доктор Анджали Пьетт из Бирмингемского университета.

WASP-121b вращается вокруг своей звезды на расстоянии, всего лишь примерно в два раза превышающем ее диаметр. Это означает, что на ее «дневной» стороне температура может превышать +3000 градусов по Цельсию, а на «ночной» стороне опускаться до -1500 градусов.

При этом, проанализировав данные, астрономы пришли к выводу, что атмосфера планеты обогащалась как за счет мелких камушков, так и за счет бомбардировки тугоплавкими материалами, так как температура дневной стороны позволяет превращать их в газ.

Ранее ученые из Чикагского университета с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» смогли уточнить скорость расширения Вселенной, и новые данные свидетельствуют о том, что стандартная модель верна.