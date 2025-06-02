Палеонтологи выяснили происхождение скорлупы яиц динозавров

Кальцитовые слои яичной скорлупы архозавров, включая крокодилов и птиц, и черепах состоят из характерных кристаллических структур — единиц скорлупы. Те, которые растут из оболочки скорлупы, называются первичными единицами скорлупы (PEU), а те, которые формируются внутри кальцитового слоя, — вторичными (SEU).

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Для скорлупы яиц современных пернатых SEU не характерны, а в яичной скорлупе, оставшейся от ископаемых ящеров, они весьма распространены. До сих пор, однако, не было уверенности, что это именно особенности строения яиц динозавров, а не последствия их минерализации.

Новое исследование ученых Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук в поставило наконец точку в этом вопросе. Убедительные доказательства биогенного происхождения SEU приведены в журнале Science Advances.

Специалисты подвергли всестороннему изучению образцы яичной скорлупы динозавров, найденные в Китае и Испании, такими передовыми методами, как дифракция обратнорассеянных электронов, поляризационная микроскопия и сканирующая электронная микроскопия. Для сравнения они взяли яичную скорлупу некоторых современных птиц, черепах и крокодилов.

Исследование показало, что кристаллографические характеристики SEU динозавров почти идентичны таковым у PEU. Примечательно, что они также совпадают с кристаллографическими характеристиками SEU в яичной скорлупе современных черепах и крокодилов.

Кроме того, в SEU в яйцах динозавров присутствуют многочисленные борозды и пузырьки, похожие на те, что есть в скорлупе яиц современных птиц. Скорее всего они представляют собой следы пространств после деградации волокон органического матрикса в ходе окаменения — что тоже убедительно свидетельствует об их изначально биогенной природе.

Что особенно важно, исследователи обнаружили SEU в яичной скорлупе зауроподов, гадрозавров и потенциально базальных тетанур, но у манирапторов, включая птиц, они крайне редки. Это говорит о том, что механизм формирования, возможно, менялся в ходе эволюции яичной скорлупы от нептичьих теропод до современных птиц.

SEU встречаются у черепах, крокодилов, а также в линиях орнитопод, зауропод и теропод. С точки зрения макроэволюции, это может указывать на возможное независимое возникновение этих структур в кальцитовых слоях яичной скорлупы — хотя нельзя исключать возможность глубокой гомологии SEU у всех этих групп.

Как бы то ни было, теперь на вооружении палеонтологов есть четкий признак, позволяющий отличать яйца динозавров от птичьих.