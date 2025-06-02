Ученые перепроверили возраст одного из древнейших четвероногих животных

Американские ученые повторно измерили возраст шотландской окаменелости Westlothiana lizziae — одного из самых ранних свидетельств жизни четвероногих животных на Земле. Оказалось, что ее возраст составляет 346 миллионов лет — на 14 миллионов лет больше, чем считалось ранее. Westlothiana lizziae жила в период, когда рыбы начали превращаться в наземных животных — об этом времени мало что известно из-за недостатка ископаемых. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

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В 1984 году шотландские палеонтологи обнаружили практически полную окаменелость существа, похожего на ящерицу или саламандру длиной в 20 сантиметров. Она получила название Westlothiana lizziae. Это существо считается одним из древнейших наземных четвероногих животных. Несмотря на всю значимость окаменелости, ученые так и не смогли определить ее точный возраст. Предполагается, что Westlothiana lizziae около 331 миллиона лет.

Теперь американские исследователи решили перепроверить возраст знаменитой находки. Для этого они решили использовать радиоизотопное датирование, которые обычно проводится с помощью кристаллов циркона. Однако место обнаружения Westlothiana lizziae в Шотландии находится вблизи вулканов, потоки лавы которых давно превратились в базальт, где цирконы обычно не образуются. Несмотря на это, ученые нашли обломки вулканов с цирконами — в древности они упали в озеро и похоронили в известняке останки четвероногих существ.

Команда просветила 11 образцов горных пород рентгеном и извлекла из шести из них необходимые цирконы. Затем через лазерное датирование цирконов на основе урана и свинца исследователи установили максимальный возраст породы, в которой лежали окаменелости.

Оказалось, что возраст находок составляет 346 миллионов лет — на 14 миллионов лет больше, чем считалось ранее. Это значит, что четвероногие Westlothiana lizziae жили в самом начале разрыва Ромера — периоде от 360 до 345 миллионов лет назад. В то время рыбы уже начали превращаться в животных с легкими и конечностями, однако останков этих существ практически нигде не найдено.