Южная Африка начала подниматься из океана

Южная Африка постепенно «растет», выяснили ученые из Боннского университета. Ее суша поднимается из океана со скоростью примерно 2 миллиметра в год. Исследование показало, что данный процесс связан не с движением земной мантии, а с изменениями климата.

Ученые проанализировали данные сети станций глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в Южной Африке. Она предоставляет точные данные о высоте различных объектов.

Данные показали, что с 2012 по 2020 годы суша поднялась на 6 мм. Сначала ученые предположили, что это связано с подъемом материала из предполагаемого мантийного шлейфа под регионом. Но авторы новой научной работы заключили – поднятие вызвано недавними засухами и потерей воды, которые, в свою очередь, являются следствиями глобальных климатических изменений.

Ученые проанализировали гидрологические данные из разных районов Южной Африки и выявили четкую корреляцию. Участки, где наблюдались сильные засухи, подверглись особенно резкому поднятию суши. Рост был наиболее заметен во время засухи 2015 – 2019 годов, когда Кейптаун рисковал полностью остаться без воды. Согласно выводам исследователей, потеря влаги в земной коре приводит к ее «выпячиванию».

Исследование представило еще один пример того, как глобальное потепление меняет мир вокруг нас. Данные GNSS можно использовать для отслеживания дефицита воды, в том числе подземных источников, которые используются для сельского хозяйства и других нужд, сообщает Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Другое исследование показало, что Восточная Африка распадается на части. Процесс связан с Восточноафриканской рифтовой системой. Это разлом длиной более 3 тысяч км. Он обозначает границу между двумя тектоническими плитами, которые постепенно отдаляются друг от друга.