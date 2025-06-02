В NASA рассказали о резком сокращении бюджета

НАСА опубликовало подробности о резком сокращении — почти на 25 процентов — своего бюджета. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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По данным американского космического агентства, предложение Белого дома предполагает бюджет на 2026 финансовый год в размере 18,8 миллиарда долларов, тогда как в 2025-м он составлял 24,9 миллиарда. Также администрация президента США Дональда Трампа допускает, что примерно на треть будет сокращено число государственных служащих в НАСА — с 17 391 до 11 853.

Из документов следует, в частности, что бюджет на науку в агентстве из-за отмены ряда программ может сократиться почти на 50 процентов, тогда как финансирование проектов, связанных с потенциальным исследованием Марса человеком, превысит 1 миллиард долларов.

«Это самое резкое сокращение из предложенных для НАСА в годовом исчислении, и с учетом инфляции бюджет агентства снизится до уровня 1961 года», — говорится в публикации.

В мае генеральный директор американской военно-промышленной корпорации Northrop Grumman Кэти Уорден заявила, что в обозримом будущем не видит роста заказов на ракетные запуски от НАСА.