Создан насос для перекачивания жидкости с помощью магнитного поля

Специалисты НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова разработали прототип насоса-дозатора, которым можно управлять дистанционно с помощью магнитного поля. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В основе устройства - магнитная жидкость, содержащая намагничивающееся тело. Управление насосом осуществляется однородным магнитным полем, которое концентрируется этим телом.

"Предлагаемый прототип имеет ряд преимуществ: он управляется дистанционно при помощи внешнего магнитного поля, что позволяет менять скорость дозирования и дозировать жидкости с высокой точностью. Применение однородного управляющего магнитного поля также помогает уменьшать размеры устройства, которые не ограничиваются характерными масштабами изменения магнитного поля", - уточнила ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химический гидродинамики НИИ механики Дарья Пелевина, чьи слова приводятся в сообщении.

Результаты работы, поддержанной грантом РНФ, опубликованы в журнале "Известия РАН. Механика жидкости и газа".