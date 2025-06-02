Трамп отозвал «идеальную» кандидатуру на пост главы NASA

Президент США Дональд Трамп неожиданно отозвал кандидатуру миллиардера и частного астронавта Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Решение принято после «тщательной проверки прошлых связей» Айзекмана, включая его пожертвования демократам, что, по мнению администрации, не соответствует её политике «Америка на первом месте». Новый кандидат будет объявлен скоро, заявил Трамп.

Айзекман, известный как основатель Shift4 Payments и участник двух частных миссий SpaceX, пользовался поддержкой космического сообщества за страсть к исследованиям и опыт. Его выдвижение в декабре 2024 года считалось шагом к модернизации NASA. Однако предложенный бюджет на 2026 год, предусматривающий сокращение финансирования агентства на 24% (до $ 18,8 млрд), вызвал опасения. Источник в NASA назвал ситуацию «катастрофой», а бывший руководитель агентства заявил, что без Айзекмана бюджет «ставит NASA в режим закрытия».

Решение совпало с уходом Илона Маска из администрации, где он возглавлял Департамент эффективности правительства. В X Маск назвал Айзекмана «компетентным и добросердечным», выразив разочарование.

NASA пока воздерживается от комментариев, ссылаясь на Белый дом.