Магнитная буря, начавшаяся 1 июня около 3 часов ночи, достигшая категории G4, а затем ставшая слабее, снова усилилась, следует из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Мощность геомагнитного шторма увеличилась с G1 до G2.

Ученые сообщали, что природа магнитной бури не сразу стала понятна даже им самим. По одной из версий, по Земле "ударила очень широкая и быстрая, но почти пустая трубка скрученного магнитного поля".

В период геомагнитных штормов рекомендуется воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей тяжелой пищи.