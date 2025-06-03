На острове Мэн найдена золотая реликвия эпохи викингов

На острове Мэн обнаружена золотая реликвия эпохи викингов, открывающая новые страницы в истории скандинавского влияния.

© Naukatv.ru

Находка представляет собой фрагмент золотого браслета, принадлежавшего викингу, жившему на острове около тысячи лет назад. Клад обнаружен в начале 2025 года с помощью металлоискателя Рональдом Клюкасом и датируется примерно 1000–1100 годами нашей эры.

Браслет, сплетенный из восьми золотых прутьев, изготовлен высококвалифицированным ювелиром с использованием специальной техники. Найденный фрагмент длиной около 3,7 см (примерно половина от первоначального размера) сложен вдвое. Его вес составляет 27,26 г, что весьма значительно для украшения такого размера.

«Это был настоящий шок — обнаружить такой прекрасный золотой предмет! Сначала я не мог поверить своим глазам. Золото обычно дает очень слабый сигнал на детекторе, так что невозможно понять, что именно скрывается в земле. За годы поисков я находил много интересного, но золотой артефакт эпохи викингов — это нечто совершенно особенное», — поделился впечатлениями Рональд Клукас из Мэнского общества кладоискателей. «Подобные украшения в эпоху викингов выполняли несколько функций: они были как личными ценностями, так и демонстрацией богатства. Их легко было перевозить, а также использовать в финансовых операциях. Этот фрагмент браслета — уже вторая находка "сокровища викингов", сделанная мистером Клукасом, который занимается поисками уже 50 лет. 2025 год знаменует золотую годовщину его увлечения. Среди его предыдущих находок — серебряный и свинцовый слитки, обнаруженные на острове в 2005 году», — пояснила куратор археологии Manx National Heritage Эллисон Фокс.

В эпоху викингов на острове Мэн действовала двойная финансовая система, где использовались как монеты, так и слитки (серебро или золото). Золотые артефакты этого периода встречаются гораздо реже серебряных и обычно служили для создания сложных ювелирных изделий.

«На этом браслете видны два надреза, что говорит как минимум о двух отдельных транзакциях. Один надрез отделил конец браслета, а второй разделил его почти пополам, — показала Фокс. — По неизвестным нам причинам этот фрагмент оказался в земле, где и пролежал до наших дней. Возможно, его спрятали для сохранности, он был утерян или даже преднамеренно захоронен как подношение богам викингов».

Официальным решением коронера острова артефакт признан сокровищем. С 31 мая он занял достойное место в экспозиции Мэнского музея в Дугласе.