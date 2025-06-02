Эксперты рассказали о вреде зарядки смартфона до 100%

Частая зарядка смартфонов и ноутбуков до 100% может негативно сказаться на сроке службы их аккумуляторов. Как пояснили эксперты сервисного центра Cps-Ural в интервью UfaTime.ru, подобная практика ускоряет износ батареи.

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Большинство современных гаджетов оснащены литий-ионными или литий-полимерными аккумуляторами, которые чувствительны к уровню заряда. Наибольший износ этих батарей происходит при достижении заряда выше 80–90% и при разряде ниже 20%. Специалисты отмечают, что постоянные колебания между этими крайними точками ускоряют химические процессы внутри аккумулятора, что со временем приводит к снижению его емкости.

Когда устройство заряжается до 100% и особенно остается подключенным к сети после полного заряда, аккумулятор находится под постоянным напряжением. Это постепенно ухудшает его химическую стабильность и сокращает общее количество рабочих циклов заряда-разряда.

По словам экспертов, полный заряд является дополнительной нагрузкой для аккумулятора, особенно если устройство используется одновременно с зарядкой (например для просмотра видео или игр). Это может привести к перегреву, а высокая температура считается одним из ключевых факторов, ускоряющих деградацию батареи.

Некоторые производители уже внедрили интеллектуальные системы зарядки, которые позволяют продлить срок службы аккумулятора. Например, смартфоны могут приостанавливать заряд на 80% и завершать его до 100% только к моменту пробуждения пользователя. В ноутбуках часто предусмотрен режим ограничения заряда, что особенно актуально для устройств, постоянно работающих от сети.