Казахстан подтвердил планы создания сверхлегкой ракеты

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин в интервью порталу informburo.kz подтвердил планы страны создать собственную сверхлегкую ракету космического назначения.

«Это не только вопрос технологической независимости, но и элемент национальной безопасности, стратегического позиционирования страны и развития высокотехнологичной отрасли», — сказал парламентарий.

По его словам, речь идет о ракете грузоподъемностью до 500 килограммов на низкую околоземную орбиту, которая может использоваться для запуска малых спутников, популярность которых с течением времени растет.

«Это вклад в формирование нового поколения казахстанских инженеров и конструкторов с реальным практическим опытом», — сказал Лукин.

В мае ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации сообщил, что для испытаний новой ракеты «Союз-5» и космического комплекса «Байтерек» создадут российско-казахстанскую комиссию.