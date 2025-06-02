Ученые встревожены «леденящим предупреждением» в Швейцарии

Сход ледника Свисс-Берч в Швейцарии служит «леденящим душу предупреждением» о растущих опасностях для людей, которые живут в близости от скоплений льда. Как сообщает Science Alert, об этом заявили специалисты, прокомментировавшие бедствие.

Напомним, что обрушение произошло 28 мая. Лед почти полностью уничтожил деревню Блаттен — из нее эвакуировали 300 человек. Один житель числится пропавшим без вести.

Советник по вопросам снижения риска стихийных бедствий Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Али Нойманн отметил, что роль глобального потепления в этом случае еще предстоит изучить, однако последствия для криосферы уже очевидны. Вместе с тем Нойманн заявил, что ситуация с Блаттеном показала — при наличии правильной оценки и навыков управления в чрезвычайной ситуации можно минимизировать ущерб для людей от катастрофы.

Директор по гидрологии, водным ресурсам и криосфере Всемирной метеорологической организации (ВМО) Стефан Уленбрук считает, что сход ледника свидетельствует о необходимости подготовки к аналогичным инцидентам в уязвимых регионах, в том числе в Гималаях и других частях Азии.

«От мониторинга до обмена данными, численных имитационных моделей, оценки опасности и информирования об этом — необходимо усилить всю цепочку», — сказал Уленбрук, отметив, что в азиатской части мира данные пока исследуются недостаточно взаимосвязанно.

Ученые предупреждают, что гималайские ледники, обеспечивающие водой почти 2 млрд человек, сейчас тают быстрее, чем когда-либо. Размягчение вечной мерзлоты повышает вероятность оползней, а образованные талой водой озера могут прорываться и смывать все на своем пути.