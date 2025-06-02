Стало известно, как долго продлится магнитная буря на Земле

Представитель Института прикладной геофизики заявил, что магнитная буря на Земле продлится минимум до 3 июня.

Как он отметил в беседе с ТАСС, геомагнитные бури преимущественно G1-G2, с периодами G3-G4 ожидаются до конца 2 июня из-за «сохраняющихся эффектов выброса корональной массы».

«3 июня, вероятно, ожидается снижение уровня геомагнитного шторма до G1», — добавил он.

1 июня руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки, достигло Земли, что может привести к магнитным бурям максимального уровня.