Назван срок запуска «Союза МС-28»

Стал известен срок запуска «Союза МС-28»
Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур намечен на конец ноября.
О соответствующем сроке ТАСС стало известно от главы администрации одноименного города Константина Бусыгина.
«Мы ожидаем, как и обычно на запуск космонавтов, более двух тысяч приезжих. На других пусках — в июле, сентябре и декабре — гостей будет меньше, до двух тысяч человек», — сказал руководитель.
В мае госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на Байконуре завершили испытания грузового корабля «Прогресс МС-31» на герметичность.
В апреле пилотируемый корабль «Союз МС-27» пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции.