Назван срок запуска «Союза МС-28»

Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур намечен на конец ноября.

О соответствующем сроке ТАСС стало известно от главы администрации одноименного города Константина Бусыгина.

«Мы ожидаем, как и обычно на запуск космонавтов, более двух тысяч приезжих. На других пусках — в июле, сентябре и декабре — гостей будет меньше, до двух тысяч человек», — сказал руководитель.

В мае госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на Байконуре завершили испытания грузового корабля «Прогресс МС-31» на герметичность.

В апреле пилотируемый корабль «Союз МС-27» пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции.