Space Forge привлекла $30 млн для производства чипов в космосе

Британская Space Forge, базирующаяся в Кардиффе, Уэльс, собрала £22,6 млн (около $30 млн) в недавнем раунде финансирования, сообщает TechCrunch. Средства пойдут на создание материалов для полупроводников в космосе, где условия микрогравитации и вакуума позволяют производить кристаллы с меньшим количеством дефектов.

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Раунд возглавила NATO Innovation Fund, среди инвесторов — World Fund, British Business Bank и Northrop Grumman. Space Forge не строит ракеты, а сотрудничает с операторами запусков, сосредоточившись на технологиях возвращения материалов на Землю. Их спутники ForgeStar-1 и ForgeStar-2, запуск которых запланирован на 2025 год, используют уникальную систему возвращения, прозванную «Мэри Поппинс из космоса» — материалы опускаются с помощью парашютоподобной конструкции и ловятся сетью Fielder для мягкой посадки на воду.

По словам гендиректора Джошуа Уэстерна, производство в космосе может сократить выбросы CO₂ на 75% и энергопотребление на 60% в таких отраслях, как телекоммуникации и электромобили.