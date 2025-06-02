ИИ научили выявлять нарушения ПДД на самокатах и велосипедах

Компания NtechLab разработала ИИ, который может контролировать движение самокатчиков и велосипедистов. Причем контроль осуществляется не только на тротуарах, автодорогах, перекрестках и в пешеходных зонах, но и, к примеру, в парках и других общественных пространствах. При распознавании нарушения ИИ также с помощью встроенного голосового помощника может вежливо попросить самокатчика спешиться на пешеходном переходе или прекратить движение вдвоем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в NtechLab.
Решение позволит снизить количество ДТП с участием самокатов и повысить культуру езды на этом виде транспорта. ИИ может выявлять пересекающих пешеходный переход самокатчиков, которые не спешились, а также определять, что на самокате двигаются вдвоем или с ребенком, и фиксировать факты нарушения правил парковки самокатов. ИИ имеет большой потенциал внедрения в частности в крупных городах и регионах, где использование самокатов носит массовый характер. Сейчас продукт находится на финальном этапе тестирования, интерес к нему проявили уже несколько регионов.
«Многие из самокатчиков не соблюдают ПДД при проезде пешеходных переходов, где необходимо спешиться. Или передвигаются на самокате вдвоем, в том числе с ребенком. Наше решение нацелено на то, чтобы снизить количество таких грубых нарушений и тем самым уменьшить количество аварий. Более того, мы разрабатываем такой функционал в продукте, который позволит властям оперативно передавать информацию о нарушителях непосредственно кикшеринговым сервисам. Они, в свою очередь, смогут своевременно провести работу с пользователями», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.