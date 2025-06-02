Эксперт объяснил, как избежать перегрева гаджетов летом

Летом гаджеты не стоит использовать у воды или оставлять на передней панели автомобиля, потому что это грозит перегревом и поломкой устройства. Об этом «Москве 24» рассказал техноблогер, автор Telegram-канала Павел Трухачев.

По его словам, технику нельзя оставлять под прямыми лучами солнца, поскольку это может вывести ее из строя или привести к взрыву аккумулятора.

«Поэтому, например, опасно оставлять смартфоны на панели приборов автомобиля летом. Также не стоит использовать гаджеты на открытом солнце возле воды: скажем, плавать на матрасе и читать книгу в телефоне. Вода отражает солнечные лучи, из-за чего повышается риск перегрева дисплейного модуля. От этого он, например, может отклеиться от подкладки»,— добавил Трухачев.

При сильной жаре не стоит смотреть фильмы и играть на телефоне, потому что нагрев устройства из-за активной работы аккумулятора усугубит ситуацию. Это грозит поломкой дисплейного модуля и потерей емкости батареи, заключил эксперт.

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук до этого говорил, что крайне маловероятно, что смартфон может сам воспламениться от жары, поскольку данная техника рассчитана на эксплуатацию при высоких температурах.