Блокнот в Windows 11 получил поддержку форматирования

Microsoft начала тестирование нового обновления для приложения «Блокнот» в Windows 11, добавляющего функции форматирования текста, сообщает BleepingComputer. Обновление, доступное для участников программы Windows Insider на каналах Canary и Dev (версия 11.2504.50.0), вводит поддержку жирного и курсивного шрифта, гиперссылок, списков и заголовков, а также языка разметки Markdown.

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Markdown — это простой способ форматирования текста, популярный среди разработчиков для создания структурированных документов, таких как веб-страницы или заметки. Новая панель инструментов в «Блокноте» упрощает форматирование. Пользователи могут переключаться между отображением Markdown и исходным текстом через меню или кнопку в строке состояния.

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Для тех, кто ценит «минимализм», Microsoft добавила возможность полностью отключить форматирование в настройках. Обновление делает приложение ближе к функционалу WordPad, который был удалён из Windows 11 в прошлом году.