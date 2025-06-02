Объявлена дата запуска второй партии спутников Kuiper

Вторую партию спутников системы Kuiper компании Amazon планируется запустить 13 июня в 21:29 московского времени. Дата запуска миссии KA-02 стала известна из сообщения оператора United Launch Alliance (ULA).

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27 космических аппаратов системы Kuiper уже интегрированы в тяжелую ракету Atlas V 551, которая должна стартовать с площадки 41 космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

В апреле издание SpaceNews заметило, что спутники Amazon Kuiper и облако AWS адаптируют под военные задачи.

В том же месяце компания Amazon в рамках миссии KA-01 запустила первую серийную партию спутников Kuiper.